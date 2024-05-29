レア✨ungaro ウンガロショルダーバッグハンドバッグブラック黒

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洗練されたフォルムに品のあるブラック/黒がオシャレで可愛いungaroウンガロのショルダーバッグ/ハンドバッグです。シンプルで可愛いデザインと小回りの利くサイズ感から、様々なシチュエーションでご活用頂けると思います。✨✨✨✨✨✨✨✨お値下げ対応可能です✨✨✨✨✨✨✨✨こちらもぜひご覧ください☆#LuxuaryStyle_レディースバッグ斜め掛けショルダーバッグ ななめがけ肩掛けショルダーバッグ肩がけ可能 肩掛け可能トートバッグ手提げ 手さげ2WAY2way希少 レア【サイズ（平置き実寸約cm）】マチ5高さ20幅22～23持ち手高さ53～54ショルダー紐長さ111～112※着画はお断り致します【カラー】ブラック/黒※撮影環境やご利用モニターによって、実際の商品の色合いと差異がある場合がございますがご了承ください【仕様】メイン開閉口：差し込みタイプ外側：オープンポケット×1内側：ファスナーポケット×1【状態】ヴィンテージ品のため少し使用感（擦れ、ポケット内ベタつき等）はございますが、目立った汚れやキズは無く、まだまだ長くお使い頂けると思います。【発送】簡易包装にて約1〜2日で発送します。個人で運営している関係で遅れることがございますのでご了承ください。【購入元】大手ブランドリユースショップ【その他】ペット臭、タバコ臭、香水などの気になる臭いはございません（出品者は非喫煙者です）。経年や使用感等の状態の感覚については、個人差がございますので、あくまでリユース品とご理解頂ける方のみご購入ください。リユース品のキズや汚れが気になる方、神経質な方、完璧な商品をご要望の方はご遠慮ください。不備などございましたら、「受取評価前」にご一報よろしくお願い致します。ご不明点な点や気になることがございましたら、お気軽にコメントください✨