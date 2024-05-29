美品　２３区　ニジュウサンク　清楚　フォーマル　ワンピース　ブラック　４４

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商品詳細
２３区２３区のワンピースのご紹介です背ファスナー 表トリアセテート６０％ポリエステル３１％綿９％裏ポリエステルカラーブラックサイズ４４肩幅 約３９．５cm着丈 約９１cm身幅 約４９cm袖丈 約１６．５ｃm※採寸に関しましては、平置きで素人が採寸してますので多少の誤差はご了承下さい。使用感もそれほどなく、状態は良いと思います着用にあたり気になるようなダメージ等はないと思います
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