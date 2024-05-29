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美品　２３区　ニジュウサンク　清楚　フォーマル　ワンピース　ブラック　４４
商品番号 W84811641528
商品名

美品　２３区　ニジュウサンク　清楚　フォーマル　ワンピース　ブラック　４４
ブランド名 ニジュウサンク
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

２３区２３区のワンピースのご紹介です背ファスナー　表トリアセテート６０％ポリエステル３１％綿９％裏ポリエステルカラーブラックサイズ４４肩幅　　約３９．５cm着丈　　約９１cm身幅　　約４９cm袖丈　約１６．５ｃm※採寸に関しましては、平置きで素人が採寸してますので多少の誤差はご了承下さい。使用感もそれほどなく、状態は良いと思います着用にあたり気になるようなダメージ等はないと思います
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