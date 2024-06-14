良品 moog THEREMINI ETHERWAVE テルミン型アナログシンセ

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☆商品内容☆☆moogTHEREMINIテルミニMGETHERWAVEテルミン型アナログシンセモーグテルミン◆付属品◆・箱・取扱説明書2部・Theremini本体・ピッチ・純正ACアダプター・電源ケーブル・電源変換アダプター・専用ソフトケース・ストラップ※画像にない物は付属致しません※◆年式◆・2018年◆状態◆・簡易クリーニング＆除菌、動作確認済みです！・中古品のため本体にうっすら日焼けがございますがその他は大きな傷や汚れはなくとても綺麗な商品です！・何か不明な点やご質問がありましたらお気軽にお問い合わせください！・即購入OKです！・他サイトにも掲載中のため売り切れになる場合がございます。◆発送期間◆・入金確認後1～2日以内に発送致します！◆梱包方法◆・梱包はプチプチを二重に巻き、底面に発泡スチロール敷いて破損しないように頑丈に梱包致します！商品到着後動作確認をお願い致します！万が一記載にない初期不良等で動作しない場合は商品到着後3日以内でしたら返品、返金対応を致しますのでご安心してお買い求め下さい！◆発送方法◆ヤマト運輸