バーバリーロンドン　ダウンベスト　サイズ36

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着丈···ショート今からの時期、活躍できるダウンベストになります。着用しない為、出品します。※※※ご注意※※※あくまで個人の自宅保管品になります。少しでも気になる方、神経質な方はどうかご購入をお控えください。スムーズなお取引が出来る方、よろしくお願い致します。