✨美品✨ ルイヴィトン　モノグラム　ヴィエノワ がま口財布　コンパクト財布

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#スターコーヒーの出品一覧☜こちらから出品一覧が見れます♪☆正規品のみ取り扱っております。☆即購入OK！☆フォロー割も頑張ります、気になることをコメントください(^-^)【サイズ】タテ8.5cmヨコ13cm厚み3.5cm【収納】札入れ×1小銭入れ×1カードポケット×4その他ポケット×2【商品名】ヴィエノワ【付属品】無し【シリアル】CA1024【購入店】オークネット様☆状態全体的に綺麗な状態です。内部のベタつきや剥がれなどなく、イヤな臭いもありません。ほんの少しですが、角スレがございましたので、専用剤でリペア\u0026クリーニングさせて頂いております♪目立った傷や汚れもなくまだまだ快適にお使いいただけます◎☆丁寧にクリーニング、簡易リペアをさせて頂いておりますが、「中古品」というお品になりますのでご理解いただけますと幸いです。ご不明な点などございましたら、何でもお聞きくださいませ。☆返金保証☆・万が一正規品でないなどの不具合があった場合には、返品・返金対応させて頂きますのでご安心ください。☆発送原則として24時間以内に発送します！！諸事情により遅れる場合は、事前に連絡致します！最後までお読み頂きありがとうございました☆No.18335-416財布形/開け口···がま口カラー···ブラウン