♤ケイトスペード♤シックなブラック♪長財布♡

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商品詳細
カラー···ブラック財布形···長財布柄・デザイン···プリント（ロゴなど）《型番》WLR00130《サイズ》H10.5cmxW21cmxD2cm《カラー》ブラック《商品説明》ケイトスペードの長財布になります。
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