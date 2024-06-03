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♤ケイトスペード♤シックなブラック♪長財布♡
商品番号 R22777822753
商品名

♤ケイトスペード♤シックなブラック♪長財布♡
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 8,112 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック財布形···長財布柄・デザイン···プリント（ロゴなど）《型番》WLR00130《サイズ》H10.5cmxW21cmxD2cm《カラー》ブラック《商品説明》ケイトスペードの長財布になります。
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