メゾンスペシャル★かぎ編みフラワーニットパンツ★ブラック

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商品詳細
柄・デザイン···花柄カラー···ブラックZOZOTOWNで購入したメゾンスペシャルのフラワーニットパンツです。カラーはブラック。サイズはフリーサイズ。詳しいサイズは画像を確認お願いします。着用は1度しかしておりません。完売商品なので貴重です。他に出品者もいないので、探してた方はぜひ。自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください。
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