オフショルフリルブラウス【mystic】

2022年夏に購入し、2回着用しました。たたみでの保管だったためシワが入っていますが、1度洗濯すれば綺麗になります！お値下げ積極的に検討いたしますので、お気軽にコメント下さいませ☺︎元値¥7,590最終セール価格¥6,072素材レーヨン65%ポリエステル35%着丈:60袖丈:55.5↓商品説明↓オフショルデザインが目を惹く主役級ブラウス！商品ポイント・今季らしいオフショルデザインがポイントのブラウス。・春夏らしい柔らかでさらっとした素材感。・袖口と肩のフリルが華やかな印象に◎・前後両前で着用して頂けて着回し力も抜群！スタイリングポイント・細身のデニムに合わせたトレンドコーデに。・長めの丈感なのでショートパンツと合わせるのもオススメ◎※洗濯、取り扱い洗濯:40度限度手洗いアイロン:低温110℃までスチームなし(あて布使用)タンブル乾燥:不可#mystic#オフショル#オフショルフリルブラウス



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