ニューヨークＴシャツ：LATE NIGHT TALK ブラック

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○商品名:ニューヨークＴシャツ：LATENIGHTTALKブラック○サイズ:M着丈約65cm 肩幅約40cm 身幅約48cm 袖丈約19cm○着用回数:10回未満○その他:古着にご理解いただける方のご購入をお願いします。