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最終価格アトリエシックス　花柄プルオーバーブラウス　新品未使用タグ付き
商品番号 A84085434023
商品名

最終価格アトリエシックス　花柄プルオーバーブラウス　新品未使用タグ付き
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アトリエシックスのブラウスです。色はグリーン。グリーンを注視に黄色や白、紫の小花が可愛い生地です。袖口た裾はゴムが入っています。首元のリボンは開けても結んでも。着丈　56身幅　63定価　14190円先日購入しました。新品未使用タグ付きです。とても可愛いですよ。可愛いすぎるかなぁと思い出品しました。troisトロアトロワミンクチェアminkchairタンタンベイブルックグレデイブリリアンスコットクラブソーノルカビーチャドパレアッツパシオーネアナナアヤンガレナビットコジェマ　アトリエJemmaマリードールセモアリバティプリント花柄カラー···グリーン袖丈···半袖柄・デザイン···花柄素材···コットン季節感···春、夏、秋
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