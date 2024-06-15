最終価格アトリエシックス　花柄プルオーバーブラウス　新品未使用タグ付き

アトリエシックスのブラウスです。色はグリーン。グリーンを注視に黄色や白、紫の小花が可愛い生地です。袖口た裾はゴムが入っています。首元のリボンは開けても結んでも。着丈 56身幅 63定価 14190円先日購入しました。新品未使用タグ付きです。とても可愛いですよ。可愛いすぎるかなぁと思い出品しました。troisトロアトロワミンクチェアminkchairタンタンベイブルックグレデイブリリアンスコットクラブソーノルカビーチャドパレアッツパシオーネアナナアヤンガレナビットコジェマ アトリエJemmaマリードールセモアリバティプリント花柄カラー···グリーン袖丈···半袖柄・デザイン···花柄素材···コットン季節感···春、夏、秋



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