ユニクロ　マメクロゴウチ　3Dリブニットブラ　L

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UNIQLOユニクロマメ クロゴウチニットブラカラー ダークグレーサイズ L喜んで買いましたが、わたしには着こなせそうになく、素敵にきてくださる方がいらっしゃいましたら、嬉しいです♪自宅保管品の旨 ご了承くださいませ神経質な方 ご遠慮くださいませ季節感···春、秋、冬