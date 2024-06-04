アニエスベー ロゴTシャツ

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数年前にアニエスベーの正規店で購入しました！何度か使用しましたが、大事にきていたので襟元のヨレもなくロゴも綺麗です☺︎使用感もさほどありません。サイズはT3（Lサイズ）ですが普通のTシャツのだいたいMサイズくらいのサイズ感かと思います！よくあるTシャツにくらべると少し袖が短め？に感じました！好みが変わって着なくなったので出品します。他サイトでも出品しておりますので急に取り下げることがございます。お気軽にお問い合わせください！