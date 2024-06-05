70s ビンテージ メキシカン グアテマラ 民族刺繍 トグルボタン シャツ 38

●商品について70sビンテージメキシカングアテマラ民族刺繍トグルボタンシャツ38希少な70年代のメキシカンシャツビブフロント切り替えのような刺繍デザインシーチングのような無染色生成の素材感◎古着ビンテージ好きな方におすすめです！●サイズ表記38実寸サイズ表を必ずご確認ください↓着丈(首下中心付け根から裾下）66cm肩幅(肩から肩を直線で）39.5cm身幅(脇下から脇下）52cm袖丈(肩から袖先）56.5cm※平置き採寸です！素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●カラーベージュ、赤、青●素材コットン●状態薄いシミあり古着ならではの使用感は若干ございますが特記するダメージ無いと思います。写真にて全体の雰囲気をご確認ください。古着慣れしている方なら問題ないコンディションかと思います。丈夫な素材でまだまだお使い頂けます！※ヴィンテージ品、海外輸入古着にご理解のある方のみご購入ください。●購入後2～3日以内に発送致しますゆうゆうメルカリ便↔らくらくメルカリ便は変更させて頂く場合もございます【管理番号5005】※トラブルを未然に防ぐため、購入前に必ず一度プロフィールをご確認下さい。*⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒*ご覧頂きありがとうございます！即購入OK◎送料無料です！【フォロー割】フォローして下さった方には★〜5999円→200円引き★〜9999円→300円引き★10000～円→400円引き割引致します！ご購入前にコメント欄に「フォロー割引希望！」とお知らせ下さいもちろん既にフォロー中の方も対象ですのでコメント欄よりお知らせください*⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒*■他の商品はこちら↓#古着屋mokoメンズレディースセレクト古着多数出品中！おまとめ買いがお得ですぜひほかのお品もご覧ください︎︎◎■他のアイテムはこちら↓#古着屋mokoシャツ#古着屋mokoレディースアイテム#古着屋mokoヴィンテージ



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