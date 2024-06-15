レッドヴァレンティノ、可愛いトップス、M

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レッドヴァレンティノ、可愛いトップス。サイズ表記ありませんがMからＬくらいです。生地100%レーヨン裏地18%絹赤紫色です。肩幅39センチ着丈62センチ身幅37センチ素人採寸です。新品購入後数回着ています。生地が着心地良く、伸びる素材です。