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レッドヴァレンティノ、可愛いトップス、M
商品番号 I78606617467
商品名

レッドヴァレンティノ、可愛いトップス、M
ブランド名 レッドヴァレンティノ
特別価格 税込 1,716 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レッドヴァレンティノ、可愛いトップス。サイズ表記ありませんがMからＬくらいです。生地100%レーヨン裏地18%絹赤紫色です。肩幅39センチ着丈62センチ身幅37センチ素人採寸です。新品購入後数回着ています。生地が着心地良く、伸びる素材です。
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