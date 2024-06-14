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【美品】マックスマーラ　片フリルデザイン　白ブラウス　42サイズ
商品番号 K93125094621
商品名

【美品】マックスマーラ　片フリルデザイン　白ブラウス　42サイズ
ブランド名 マックスマーラ
特別価格 税込 1,739 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MAXMARAマックスマーラ　白タグデザインのフリルデザインのブラウスです襟にダブルステッチが入っていたり、ボタン一つ一つにロゴが入っていたり細部までこだわりのあるデザインがとても素敵です片側フリルデザイン白42サイズ身幅45.5丈62少しウエストシェイプありコットン100数回着用で綺麗かと思います⋈・。・。⋈・。・。⋈・。・。⋈・。・。⋈　　　　　　ショップはこちら　　　　　　　　　⇩　　　　　　#Carreセレクト　　　　　　　　　Ｆ⋈・。・。⋈・。・。⋈・。・。⋈・。・。⋈・マックスマーラ　レッドヴァレンティノ　ネミカ　モラビト　ピッコーネ　ビーティングハート　レリアン　マーレンダ　ブラーミン　ブランベールのお洋服など出品しております
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