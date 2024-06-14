【美品】マックスマーラ　片フリルデザイン　白ブラウス　42サイズ

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MAXMARAマックスマーラ 白タグデザインのフリルデザインのブラウスです襟にダブルステッチが入っていたり、ボタン一つ一つにロゴが入っていたり細部までこだわりのあるデザインがとても素敵です片側フリルデザイン白42サイズ身幅45.5丈62少しウエストシェイプありコットン100数回着用で綺麗かと思います⋈・。・。⋈・。・。⋈・。・。⋈・。・。⋈ ショップはこちら ⇩ #Carreセレクト Ｆ⋈・。・。⋈・。・。⋈・。・。⋈・。・。⋈・マックスマーラ レッドヴァレンティノ ネミカ モラビト ピッコーネ ビーティングハート レリアン マーレンダ ブラーミン ブランベールのお洋服など出品しております