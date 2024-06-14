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リアラbyPG スカラップスリーブ
商品番号 F80746756616
商品名

リアラbyPG スカラップスリーブ
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LialabyPGリアラbyPGのブラウススカラップスリーブ　スリットネックサイズ　M色　パウダーピンク使用回数1回　半日着用きれいな状態です。どなたかに来ていただけたら嬉しいです。自分が見た限り新品に近いきれいな状態ですが、素人目なので見落としがあるかもしれません。ご承知の上、よろしくお願いいたします#リアラ#liala#LialabyPG#チェスティ#ノスタルジア
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