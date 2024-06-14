リアラbyPG スカラップスリーブ

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商品詳細
LialabyPGリアラbyPGのブラウススカラップスリーブ スリットネックサイズ M色 パウダーピンク使用回数1回 半日着用きれいな状態です。どなたかに来ていただけたら嬉しいです。自分が見た限り新品に近いきれいな状態ですが、素人目なので見落としがあるかもしれません。ご承知の上、よろしくお願いいたします#リアラ#liala#LialabyPG#チェスティ#ノスタルジア
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