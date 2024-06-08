スマスイ サニークラウズ 未試着 イルカシャツ サイズMP フェリシモ

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サニークラウズ×須磨海浜水族園コラボの、イルカシャツブラウスです。サイズはMPです。開封はしていますが、未試着(新品)です。値下げ予定も今のところございません。5,390円のお品です。他のフリマアプリでも同じタイトルで出品しております。手数料の都合でほんの少しお安く出品している場合もありますので、そちらも是非チェックください。素材···コットン