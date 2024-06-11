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超希少糸魚川コン沢青翡翠ペンダントTOP35ct
商品番号 C22813785417
商品名

超希少糸魚川コン沢青翡翠ペンダントTOP35ct
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 31,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

滅多に見られなくなった、入コン沢の青翡翠のペンダントTOPです、コン沢ブルーがとてもきれいに出ています、とても透過します、特に青色が透過した所を見ると、ゾクゾクワクワクします。産地新潟県糸魚川市小滝地区野口(通称コン沢)大きさ約19mm×28mm×12mm重さ35ct日本人職人による手作りです、ニスなどのコーティング、含浸は一切していません、究極の磨きです。
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