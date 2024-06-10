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新品タグ付き】marimekko マリメッコ　ショルダーバッグ　ウニッコ
商品番号 O62647166783
商品名

新品タグ付き】marimekko マリメッコ　ショルダーバッグ　ウニッコ
ブランド名 マリメッコ
特別価格 税込 2,632 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品タグ付き】marimekkoマリメッコ　ショルダーバッグ　ウニッコ　レッド系新品タグ付きの美品です！カラー　レッド　ホワイト　ウニッコ素材　コットン100%タテ　25cmヨコ　27cmマチ　8cm持ち手　84cm（今の状態です。調節可能）ファスナー開閉。A4サイズは入りません。内ポケットは1つあります。購入元　大手ブランド買取店マリメッコの「ウニッコ」は、けしの花を描いた北欧らしいデザインがかわいいです(*^^*)持ち手も調節可能で肩にかけられます。元気の出るカラーは洋服のアクセントに！お買い物や通学にも活用できそうです！簡易包装にて、らくらくメルカリ便で発送させていただきます。自宅保管に、ご理解いただける方のご購入をお願いいたします(*^^*)#marimekko#マリメッコ　#ショルダーバッグ　#ウニッコ　#レッド#買い物#通学
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