新品タグ付き】marimekko マリメッコ　ショルダーバッグ　ウニッコ

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商品詳細
【新品タグ付き】marimekkoマリメッコ ショルダーバッグ ウニッコ レッド系新品タグ付きの美品です！カラー レッド ホワイト ウニッコ素材 コットン100%タテ 25cmヨコ 27cmマチ 8cm持ち手 84cm（今の状態です。調節可能）ファスナー開閉。A4サイズは入りません。内ポケットは1つあります。購入元 大手ブランド買取店マリメッコの「ウニッコ」は、けしの花を描いた北欧らしいデザインがかわいいです(*^^*)持ち手も調節可能で肩にかけられます。元気の出るカラーは洋服のアクセントに！お買い物や通学にも活用できそうです！簡易包装にて、らくらくメルカリ便で発送させていただきます。自宅保管に、ご理解いただける方のご購入をお願いいたします(*^^*)#marimekko#マリメッコ #ショルダーバッグ #ウニッコ #レッド#買い物#通学
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