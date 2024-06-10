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レクタングル　カゴバッグ
商品番号 E75775864339
商品名

レクタングル　カゴバッグ
ブランド名 レクタングル
特別価格 税込 2,516 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚫︎RECTANGLEレクタングルシルバーバスケットカゴバッグ（スモール）⚫︎サイズ高さ:約24~25cm底面直径:約22cmストラップ(持ち手)全長:約29cm⚫︎カラーシルバー⚫︎素材サイザル麻に、キャンディの包み紙を巻き込んで編み上げられたバスケットです。数年前に購入し、何回か使用しています。目立つ汚れや傷はなく、比較的きれいな状態です。光の当たり具合や、ブラウザによって若干色味が違う場合があります。中古品ですので傷、汚れなどが入っていることもあります。ご理解の上ご購入をお願いいたします。
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