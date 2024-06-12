新品未使用✨ COACH×Disney ショルダーバッグ 空手ミッキー 2020

○アイテムCOACHコーチDisneyディズニーコラボミッキーシグネチャー空手プリントショルダーバッグボディバッグレッド 赤レザー革ロゴ金具限定品2020東京オリンピックメンズレディースユニセックス男女兼用○サイズ縦17cm×横12cm×マチ4.5cm ショルダー 89cm〜142.5cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態新品未使用で、目立った傷や汚れはございません。※あくまでもused品になりますのでご理解頂ける方のみよろしくお願い致します。神経質な方はご遠慮下さい。○購入元大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)○カラーレッド 赤※お使いのスマートフォンやパソコンなどの環境によって実際の色味と変わって見える場合があります。○素材レザー PVC○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



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