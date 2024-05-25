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sttusy サイコロTシャツ
商品番号 E78221515202
商品名

sttusy サイコロTシャツ
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 1,628 円
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商品詳細

★ステューシーSTUSSYFUZZYDICETEE★Stussyの定番バックロゴにサイコロのTシャツ。バックのStussyロゴプリントとサイコロがモチーフでフロントと胸元にもロゴあり。︎︎カラー：ホワイト素材：コットン100%サイズ：M着丈73mバスト56cm肩幅49cm即購入OKです。
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