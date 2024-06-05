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ヘルシーバッグバッグMサイズ
商品番号 J32495471760
商品名

ヘルシーバッグバッグMサイズ
ブランド名 ヘルシーバックバッグ
特別価格 税込 5,500 円
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商品詳細

素材...ナイロンカラー...ブルー定価15,400円で購入しました。荷物の多い日にぴったりのMサイズです。9リットル大容量でありながら、スマートポケットですっきりスタイリッシュです。また、パッドがついた大容量のポケットは、大切な持ち物を大事に持ち運ぶことができて機能的。テクスチャードナイロンは、超軽量で丈夫な素材なので、毎日使えて、アウトドアでの使用にもピッタリ。洗濯機で丸洗いできることも魅力です。タグ付きですが、袋のみ開封しております。折って梱包致します。ご理解下さいませ。値下げ交渉は対応致しかねます。#ヘルシーバッグバッグ
http://narcologia.ru/goods/reinforcement632299.html
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