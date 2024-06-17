大原商店　草履　丹頂鼻緒　ツヤ消し　オフホワイト台　白鼻緒　赤ツボ　M Lサイズ

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訳あり 草履 三枚重ね台の丹頂鼻緒 Ｓ/Ｍ/Ｌサイズ 白台(パール入り合皮・前坪のみ本皮) 日本製 -洗える着物通販店【枠 ～waku～】



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商品詳細 - [京紫野大原商店] 丹頂花緒草履 足サイズ：23cm～24cm 京都 ...

京都 大原商店の草履です。白い鼻緒に赤い前ツボ。丹頂と呼ばれ、厄除けの意味があり、縁起がよいとされる履きものです。巻（台）には、通しの三枚芯を使用し、フォーマルにもおしゃれにも対応しています。生地にはお手入れの楽な合成皮革を使用。ツヤ消し生地を使用しています。こちらの台はオフホワイト色で、鼻緒は共色、前ツボはエンジです。小紋などの街着から、附け下げなどのフォーマルまで合わせていただけます。素材台・鼻緒:合成皮革鼻緒ウケ:ポリエステル底:牛皮サイズM~Lサイズ長さ:24.0cm幅:7.cmかかと高さ:5.5cm23.0〜24.5cmに適応します。日本製大原商店#草履#丹頂鼻緒#大原商店#M~Lサイズ