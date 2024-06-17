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トッズ　Gラインショルダーバッグ
商品番号 G88516155297
商品名

トッズ　Gラインショルダーバッグ
ブランド名 トッズ
特別価格 税込 3,528 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TOD'S　Gラインショルダーバッグです。新宿伊勢丹のTOD'Sで購入しました。本体はエナメルコーティングされ、見た目よりやわらかく軽いです。持ち手は長さの調節が可能で、内側に仕切りとファスナー付きポケットがあります。マチもあるため、荷物が多いときや、マザーズバッグとしてもお使いいただけると思います。表面に小さなスレがありますが、目立つ汚れなどはなく、まだまだお使いいただけるかと思います。約33センチ×34×18カラー...ブラック柄・デザイン...無地素材...エナメルバッグサイズ...A4サイズ収納可
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