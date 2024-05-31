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ご専用❗️中国　清朝期　青華団鶴雲蝠紋壺　アンティーク　木箱入　送料込み1002
商品番号 V39092786255
商品名

ご専用❗️中国　清朝期　青華団鶴雲蝠紋壺　アンティーク　木箱入　送料込み1002
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 13,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

送料込み　即購入ok！胴幅　13.5cm高さ　14.4cm●その他、注意事項：同じIDで複数ご購入の場合、同梱させて頂きます。別々に送っていただきたい場合は、事前にお知らせください。中古品が多く出品していますので、多少汚れや経年のダメージがあります。お神経質な方はご購入おやめください。未使用品でも、スレキズ、汚れなどあります。新品と同様に品質求める方おやめください。
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