ご専用❗️中国　清朝期　青華団鶴雲蝠紋壺　アンティーク　木箱入　送料込み1002

送料込み 即購入ok！胴幅 13.5cm高さ 14.4cm●その他、注意事項：同じIDで複数ご購入の場合、同梱させて頂きます。別々に送っていただきたい場合は、事前にお知らせください。中古品が多く出品していますので、多少汚れや経年のダメージがあります。お神経質な方はご購入おやめください。未使用品でも、スレキズ、汚れなどあります。新品と同様に品質求める方おやめください。



中国清朝時代 青華唐草図茶碗 五客 木箱付 直径11.3cm 東H5-0422 ...



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