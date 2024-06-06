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エルメス９０シルクスカーフ　サンゴと魚の伝説　箱
商品番号 H12213623524
商品名

エルメス９０シルクスカーフ　サンゴと魚の伝説　箱
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 10,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメス90㎝シルクスカーフLaLegendeduPoissonCorail　サンゴと魚の伝説90㎝四方シルク100%薄いピンクに水色などのパステル調の柔らかい印象のスカーフ。１箇所下の部分にポツンと薄シミありますが、ほとんど目立ちません。あまり着用してませんので、全体的にきれいです。最後の画像を確認お願いいたします。国内エルメスショップ購入。附属品　箱
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