エルメス９０シルクスカーフ　サンゴと魚の伝説　箱

エルメス90㎝シルクスカーフLaLegendeduPoissonCorail サンゴと魚の伝説90㎝四方シルク100%薄いピンクに水色などのパステル調の柔らかい印象のスカーフ。１箇所下の部分にポツンと薄シミありますが、ほとんど目立ちません。あまり着用してませんので、全体的にきれいです。最後の画像を確認お願いいたします。国内エルメスショップ購入。附属品 箱



エルメス(Hermes) カレ90 シルクスカーフ Chemins de Corail 珊瑚の小道 オレンジ



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スカーフ エルメス HERMES カレ90 LES TAMBOURS(タンブールの太鼓) -- soracoya（空小屋）



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