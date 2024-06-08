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FRAPBOIS フラボア 11AW ショートスリーブミリタリーコート
商品番号 M92838972050
商品名

FRAPBOIS フラボア 11AW ショートスリーブミリタリーコート
ブランド名 フラボア
特別価格 税込 1,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆ブランドFRAPBOISフラボア◆アイテム11AWショートスリーブミリタリーコート0B1513RFC041◆コンディションB（襟や前面中央裾付近に小さな汚れがあり、身頃に小さなアタリがございます。また、附属のライナーが欠損しております。）◆素材綿70％ポリエステル30％◆色カーキ◆定価-◆表記サイズ0◆サイズ詳細肩幅：約63.5cm身幅：約72cm（脇下～脇下）袖丈：約26cm着丈：約88.5cm
http://narcologia.ru/goods/unusable239674.html
http://narcologia.ru/goods/Addict6418.html
http://narcologia.ru/goods/flight540728.html
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