2WAYボウタイブラウス 5分袖　サイズ36

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似合わなかったので出品します。五回ほど着ました。ペットの飼育なし、非喫煙者ですが神経質すぎる方はご遠慮ください■2WAYの着こなしを楽しめて一石二鳥!■ボウタイの有無で2WAYの着こなしを楽しめるブラウス。少しラウンドがかったVネックやタックを効かせた立体的なシルエット等、ボウタイを外した際も様になるデザインが魅力。ボウタイ無しでキレイめなパンツにインするシンプルコーデや、ボウタイを着けてタイトスカート合わせた定番スタイルもおすすめです。―DETAIL―・ボウタイの有無で着回しを楽しめる2WAYブラウス・ボウタイは両衿の内側の釦で取り外しが可能・立体感を構築する肩の深めのタックディテール・ボウタイを外した際も様になる拘りのシルエット・首元が綺麗に見える少しラウンドがかったVネック・立体シルエットで張り付きにくく夏まで着られる5分丈スリーブ・フロントインも可能な両脇スリット入り・通勤、休日のお出掛け、お呼ばれにも活躍―FABRIC―・シワになりにくいポリエステル100％・マットな質感で透けにくい生地・乾きやすいイージーケアな素材・通気性あり・手洗いに対応したウォッシャブル素材◆nano・universe◆ポリエステル100%定価6160円