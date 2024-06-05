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- 2WAYボウタイブラウス 5分袖 サイズ36
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商品詳細
似合わなかったので出品します。五回ほど着ました。ペットの飼育なし、非喫煙者ですが神経質すぎる方はご遠慮ください■2WAYの着こなしを楽しめて一石二鳥!■ボウタイの有無で2WAYの着こなしを楽しめるブラウス。少しラウンドがかったVネックやタックを効かせた立体的なシルエット等、ボウタイを外した際も様になるデザインが魅力。ボウタイ無しでキレイめなパンツにインするシンプルコーデや、ボウタイを着けてタイトスカート合わせた定番スタイルもおすすめです。―DETAIL―・ボウタイの有無で着回しを楽しめる2WAYブラウス・ボウタイは両衿の内側の釦で取り外しが可能・立体感を構築する肩の深めのタックディテール・ボウタイを外した際も様になる拘りのシルエット・首元が綺麗に見える少しラウンドがかったVネック・立体シルエットで張り付きにくく夏まで着られる5分丈スリーブ・フロントインも可能な両脇スリット入り・通勤、休日のお出掛け、お呼ばれにも活躍―FABRIC―・シワになりにくいポリエステル100％・マットな質感で透けにくい生地・乾きやすいイージーケアな素材・通気性あり・手洗いに対応したウォッシャブル素材◆nano・universe◆ポリエステル100%定価6160円
http://narcologia.ru/goods/navigate984130.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual304846.html
http://narcologia.ru/goods/protein791734.html
nano・universe（ナノユニバース）の「2WAYボウタイブラウス 5分袖 ...
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Web限定】5分袖2WAYボウタイブラウス[品番：OLOW0009816]｜OLIVE des ...
【Web限定】5分袖2WAYボウタイブラウス[品番：OLOW0009816]｜OLIVE des OLIVE OUTLET（オリーブデオリーブアウトレット）のレディースファッション通販｜SHOPLIST（ショップリスト）
前後2WAYボウタイブラウス《5分袖》（WBL22336-42 ...
柄アソート5分袖2WAYボウタイブラウス（オフホワイト/ベージュ ...
前後2WAYボウタイブラウス《5分袖》（WBL22336-01 ...
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【Web限定】5分袖2WAYボウタイブラウス[品番：OLOW0009816]｜OLIVE des OLIVE OUTLET（オリーブデオリーブアウトレット）のレディースファッション通販｜SHOPLIST（ショップリスト）
2way ボウタイブラウス【防シワ/イージーアイロン/洗濯機洗い可 ...
【Web限定】5分袖2WAYボウタイブラウス[品番：OLOW0009816]｜OLIVE des OLIVE OUTLET（オリーブデオリーブアウトレット）のレディースファッション通販｜SHOPLIST（ショップリスト）
前後2wayボウタイブラウス トップス シャツ ブラウス レディース 春 夏 ...
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Web限定】5分袖2WAYボウタイブラウス[品番：OLOW0009816]｜OLIVE des ...
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