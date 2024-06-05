シャルレ　半袖　カットソー　ボーダー　Ｌサイズ

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シャルレ半袖カットソー新品 未使用 （未開封でしたが、撮影の為 袋から出しました）ブラウン色サイズ L（バスト86~94） 着丈63センチ 身幅57.5爽やかな配色でウエストが 締まって見えるラインですフィットしすぎない涼しい 着心地です背中のタックが ふんわり と体型をカバーしますすそは後ろが、やや長めです気になる二の腕をさり気なく カバーします暑い夏、とにかく涼しく 過ごしてください！2着あるので1着を出品します定価9680円ご覧頂き ありがとうございましたm(__)mたたんでネコポスで送らせて 頂きます#爽やか #涼しい #二の腕#ボーダーカラー #スタイル#汗かき #着心地 ＃上品＃アウター ＃トップス＃ブラウン ＃ホワイト＃オレンジ ＃ボーダー＃シャルレ柄・デザイン...ボーダーカラー...ブラウン袖丈...半袖