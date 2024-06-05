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シャルレ　半袖　カットソー　ボーダー　Ｌサイズ
商品番号 M59313930903
商品名

シャルレ　半袖　カットソー　ボーダー　Ｌサイズ
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 1,618 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シャルレ半袖カットソー新品　未使用　（未開封でしたが、撮影の為　　袋から出しました）ブラウン色サイズ　L（バスト86~94）　　　　　　　着丈63センチ　　　　　　身幅57.5爽やかな配色でウエストが　締まって見えるラインですフィットしすぎない涼しい　着心地です背中のタックが　ふんわり　と体型をカバーしますすそは後ろが、やや長めです気になる二の腕をさり気なく　カバーします暑い夏、とにかく涼しく　過ごしてください！2着あるので1着を出品します定価9680円ご覧頂き　ありがとうございましたm(__)mたたんでネコポスで送らせて　頂きます#爽やか　#涼しい　#二の腕#ボーダーカラー　#スタイル#汗かき　#着心地　＃上品＃アウター　＃トップス＃ブラウン　＃ホワイト＃オレンジ　＃ボーダー＃シャルレ柄・デザイン...ボーダーカラー...ブラウン袖丈...半袖
http://narcologia.ru/goods/pompous555423.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation251724.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture862541.html
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