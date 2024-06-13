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Hazbin Hotel ハズビンホテル エンジェルダスト Tシャツ
商品番号 C12736068899
商品名

Hazbin Hotel ハズビンホテル エンジェルダスト Tシャツ
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 1,716 円
在庫状況 あり

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商品詳細

海外公式通販で購入しました。数回着用しましたが、目立つ汚れ傷はありません。ユニセックスのLサイズです。着丈75cm身幅53cm袖丈19cm
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