パッチワークコットンstonewash衣類A17

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商品詳細
(◍•ᴗ•◍)❤再入荷しました。コットンstonewashパッチワークとってもカワイイです✿✿✨✨♥新品１点もの♥ハンドメイド♥天然コットンstonewash生地使用♥ポケット一個♥タイ製♥ネットを入れて洗濯機で洗い可能。出来ればネット入れて手洗い押し洗いが一番です♥♣サイズ♣肩幅50cm 袖丈26cm 袖周り48cm 袖口22cmバスト120cm 着丈60cm (◍•ᴗ•◍)❤当店は手染めタイダイ衣類、手染めデニムタイダイ、モン族衣類、他民族衣類(男女)、チェンマイコットンstonewash衣類盛り沢山。モン族注文受付けます。是非店内でご覧下さい( ˘ ³˘)♥袖丈...半袖季節感...春,夏,秋
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