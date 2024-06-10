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山と道　メリノショートスリーブシャツ　ブラウンチェック　S
商品番号 B18719525895
商品名

山と道　メリノショートスリーブシャツ　ブラウンチェック　S
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 5,945 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MerinoshortsleeveshirtBrowncheckWomenS届いてから使用機会なく保管していました。梱包をコンパクトにするため箱無しで発送予定です。柄・デザイン···チェック袖丈···半袖季節感···夏
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