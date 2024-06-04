DAMA collection ダーマコレクション　コットンシルク　ブラウス

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます☺︎ブランド→DAMAcollectionコットンシルクのステキなブラウスです！お色→ミントグリーン(お写真3枚目が近いお色かと思います)表記サイズ 13採寸サイズ肩幅45/身幅60/袖丈60/着丈74目立つダメージや汚れ無く綺麗な状態です！よろしくお願い致します♩
http://narcologia.ru/goods/manufacture455041.html
http://narcologia.ru/goods/troupe41811.html
http://narcologia.ru/goods/rouge358410.html
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