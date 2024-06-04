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DAMA collection ダーマコレクション　コットンシルク　ブラウス
商品番号 T51184702537
商品名

DAMA collection ダーマコレクション　コットンシルク　ブラウス
ブランド名 ディノス
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます☺︎ブランド→DAMAcollectionコットンシルクのステキなブラウスです！お色→ミントグリーン(お写真3枚目が近いお色かと思います)表記サイズ　13採寸サイズ肩幅45/身幅60/袖丈60/着丈74目立つダメージや汚れ無く綺麗な状態です！よろしくお願い致します♩
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