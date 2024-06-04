★ゆうさま専用★ノースフェイス パープルレーベルTシャツ

★THENORTHFACEPURPLELABEL★7ozN/SpocketteeノースフェイスパープルレーベルのポケットTシャツです。●サイズ：WS 肩幅:50cm身幅:49cm着丈:61cm●カラー：LM(ライトパープル)●品番：NT3103N購入後3回程着用しました。多少の使用感はありますが傷や汚れも無く状態は綺麗です。ゆったりとした身幅と肩を落として着るオーバーサイズのシルエット画像確認の上used品にご理解・ご納得いただける方のみのご購入をお願いいたします。細かい事を気にされる方や神経質な方はご購入をお控えくださいませ。



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