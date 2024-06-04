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★ゆうさま専用★ノースフェイス パープルレーベルTシャツ
商品番号 P49832018621
商品名

★ゆうさま専用★ノースフェイス パープルレーベルTシャツ
ブランド名 ザノースフェイスパープルレーベル
特別価格 税込 1,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★THENORTHFACEPURPLELABEL★7ozN/SpocketteeノースフェイスパープルレーベルのポケットTシャツです。●サイズ：WS　　　肩幅:50cm身幅:49cm着丈:61cm●カラー：LM(ライトパープル)●品番：NT3103N購入後3回程着用しました。多少の使用感はありますが傷や汚れも無く状態は綺麗です。ゆったりとした身幅と肩を落として着るオーバーサイズのシルエット画像確認の上used品にご理解・ご納得いただける方のみのご購入をお願いいたします。細かい事を気にされる方や神経質な方はご購入をお控えくださいませ。
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