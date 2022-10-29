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ナラカミーチェ 白ブラウス
商品番号 J29154602015
商品名

ナラカミーチェ 白ブラウス
ブランド名 ナラカミーチェ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

袖丈···長袖カラー···ホワイトナラカミーチェのおしゃれなジャケット風にもなるブラウスです。ブラウス自体にリボン紐が着いており、1度後ろに回して横で結ぶようになってます。紐の長さはあるので、リボン他のアレンジの可能と思います。生地は3枚目写真のように、小さなパンチで開いたような可愛いデザインで、とってもおしゃれです。丈はナラカミーチェさんにしては少し短め。パンツでアウトしてもスカートでインしても使えそうです。サイズは0です
http://narcologia.ru/goods/Adder752575.html
http://narcologia.ru/goods/moisture199769.html
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