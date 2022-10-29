ナラカミーチェ 白ブラウス

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袖丈···長袖カラー···ホワイトナラカミーチェのおしゃれなジャケット風にもなるブラウスです。ブラウス自体にリボン紐が着いており、1度後ろに回して横で結ぶようになってます。紐の長さはあるので、リボン他のアレンジの可能と思います。生地は3枚目写真のように、小さなパンチで開いたような可愛いデザインで、とってもおしゃれです。丈はナラカミーチェさんにしては少し短め。パンツでアウトしてもスカートでインしても使えそうです。サイズは0です