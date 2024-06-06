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MAFEX KNIGHTFALL BATMAN ナイトフォール バットマン
商品番号 C29902174478
商品名

MAFEX KNIGHTFALL BATMAN ナイトフォール バットマン
ブランド名 メディコムトイ
特別価格 税込 5,888 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未開封品です。購入時からPPフィルムに包まれており、そのまま保管していた物です。値引き交渉、取り置き依頼は応じかねます。よろしくお願いします。フィギュア種類...アクションフィギュア
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