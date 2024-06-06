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北村隆 香炉 九谷焼 東大寺長老 清水公照氏 画・題字「いろは童女」 【竹隆窯】
商品番号 U69500380630
商品名

北村隆 香炉 九谷焼 東大寺長老 清水公照氏 画・題字「いろは童女」 【竹隆窯】
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 5,988 円
在庫状況 あり

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商品詳細

九谷焼の巨匠北村隆氏の香炉です。昭和63年9月、竹隆窯で作られた作品です。親交が厚かった東大寺長老清水公照氏が筆をとっておられます。(絵・字ともプリント)箱書は直筆です。題名「いろは童女」高さ13㎝口径5.6㎝幅10.8㎝(最大部分)自宅での長期保管につき、ご理解いただける方はぜひご検討ください。#九谷焼#北村隆#竹隆窯#清水公照#香炉
http://narcologia.ru/goods/pompous786423.html
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