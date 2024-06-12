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【VICKY】ビッキーフリルブラウス　黒のパイピングブラウス
商品番号 O27419996186
商品名

【VICKY】ビッキーフリルブラウス　黒のパイピングブラウス
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VICKYビッキーフリルブラウス2020年に購入しましたが試着のみです。着てません。12,800円くらいで購入してます。サイズ表記　M着丈52脇下身幅47素材ポリエステルこれからの時期にデニムパンツロングスカートにコーデ出来ます。オフィスゴーデにも。通勤コーデに最適。
http://narcologia.ru/goods/tenet102763.html
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