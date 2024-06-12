【VICKY】ビッキーフリルブラウス　黒のパイピングブラウス

VICKYビッキーフリルブラウス2020年に購入しましたが試着のみです。着てません。12,800円くらいで購入してます。サイズ表記 M着丈52脇下身幅47素材ポリエステルこれからの時期にデニムパンツロングスカートにコーデ出来ます。オフィスゴーデにも。通勤コーデに最適。



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