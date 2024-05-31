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商品詳細
【商品説明】RODANIAロダニアの2wayバッグです！ショルダーバッグ、ハンドバッグになるアイテムです！素材はエキゾチックレザーの中でも大人気かつ高級であるクロコダイル、色はブラウンです！新品、未使用、保存袋付きでギャランティカード付きです。【商品サイズ】縦：約27.0cm横：約33.5cmマチ：13.5cm※素人計測のため誤差はご理解ください。【商品状態】新品未使用でとても美品でございます♪購入後、一度も使用せずに保管しておりました♪カラー···ブラウン素材···クロコダイル(本革)種類···ハンドバッグ
http://narcologia.ru/goods/browse7791.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate270677.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome802943.html
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新品未使用✨RODANIA クロコダイル ショルダーバッグ 2way ブラウン-
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美品 RODANIA クロコダイル 2way ショルダーバッグ ギャランティ-
大注目】 新品未使用【RODANIA】2wayトートバッグ ダークブラウン ...
RODANIA - 未使用 ロダニア ハショルダーバッグ クロコダイル 03 ...
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