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新品未使用✨RODANIA クロコダイル ショルダーバッグ 2way ブラウン
商品番号 K54223514815
商品名

新品未使用✨RODANIA クロコダイル ショルダーバッグ 2way ブラウン
ブランド名 ロダニア
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品説明】RODANIAロダニアの2wayバッグです！ショルダーバッグ、ハンドバッグになるアイテムです！素材はエキゾチックレザーの中でも大人気かつ高級であるクロコダイル、色はブラウンです！新品、未使用、保存袋付きでギャランティカード付きです。【商品サイズ】縦：約27.0cm横：約33.5cmマチ：13.5cm※素人計測のため誤差はご理解ください。【商品状態】新品未使用でとても美品でございます♪購入後、一度も使用せずに保管しておりました♪カラー···ブラウン素材···クロコダイル(本革)種類···ハンドバッグ
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