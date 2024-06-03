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マークジェイコブス 本革 レザー トートバッグ ドット柄 レディース
商品番号 H12148576850
商品名

マークジェイコブス 本革 レザー トートバッグ ドット柄 レディース
ブランド名 マークバイマークジェイコブス
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マークジェイコブス本革の2wayバッグサイズ：高さ30cm横33cmマチ16cmハンドル33cmショルダーベルト102cm収納内部:ファスナーポケット×1,オープンポケット(中)×1,オープンポケット(小)×1素材···牛革(本革)カラー···ブラック
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