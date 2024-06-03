Prada 二つ折り財布

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます♡財布形/開け口···二つ折りカラー···ピンク●付属品写真一枚目のとおりです。4枚目の写真の通りチャック部分に汚れがございます。プレゼントでもらい半年ほど使用しました。配送方法は楽々メルカリ便を予定してますがご希望がございましたらご連絡ください。その他ご不明点ございましたお気軽にご連絡ください^^
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