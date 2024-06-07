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美品　COACH　コーチ　シグネチャー　トートバッグ　ピンク
商品番号 B91700218171
商品名

美品　COACH　コーチ　シグネチャー　トートバッグ　ピンク
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大人気！コーチ、シグネチャートートバッグです。ベージュのシグネチャーにピンクのレザー♪とてもかわいいカラーです。A4サイズ、ノートパソコンがスッポリ入る大きさで、ビジネスにも最適！もちろん普段使いでもOK！大容量なので重宝します。使用感も少なく、とても綺麗な状態です。◇商品詳細◇COACHコーチ　トートバッグPVC\u0026レザー　シグネチャーベージュ　ピンク　ショルダー　57842◇サイズ縦　約24cm横　約36cmマチ　約15cm若干の誤差はご容赦ください。◇カラーシグネチャーベージュピンク※お使いの端末により、色目が違って見えることがあります。◇状態黒い汚れ（小）写真５スレ、傷（小）写真６全体的に使用感も少なくかなりの美品です。◇配送簡易梱包にて１〜２日中に発送。迅速丁寧を心がけております。送料無料☆　匿名配送☆　激安☆バッグは#かばん屋ごまぽん
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