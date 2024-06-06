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CHANEL シャネルバニティバック
商品番号 U39778437663
商品名

CHANEL シャネルバニティバック
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 18,550 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前にヴィンテージを扱うショップで購入し使用せず保管しておりました。傷等は見られますが、まだまだ使用できます。ファスナーの開け閉めする際硬くはなりますが、使用の問題はありませんが、神経質な方はお控え下さい。また商品はバッグのみで、ギャランティーカードや販売証明書、保存袋等の付属はありません。カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/procurement386633.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce870055.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring38596.html

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