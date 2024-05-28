《未使用級》バーバリー 長財布 フラグメントケース セット　ノバチェック

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商品詳細
#うさぎちゃんの財布即購入OK○アイテム《未使用級》BURBERRYバーバリー長財布コンチネンタルウォレットフラグメントケースノバチェックレディースセット 保存袋付き○サイズ長財布タテ10.5cmヨコ19cmマチ2.5cmフラグメントケースタテ8cmヨコ6.8cmマチ1cm平置き実寸。○状態未使用に近い 極美品※あくまで中古品です。神経質な方、完璧な状態をお求めの方は、ご遠慮願います。ご了承の上お買い求めください。○カラーブラウン ベージュ ○素材レザー 本革○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。※ご購入の前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。大手ブランドリユースショップにて鑑定済みの正規品です。ご安心してご購入ください。1244
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