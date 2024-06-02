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【Vivienne Westwood】立体ORBペンダント★ TINY ORB
商品番号 R43279226179
商品名

【Vivienne Westwood】立体ORBペンダント★ TINY ORB
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 15,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★製品仕様★詳細メーカー品番：139810TOP1商品番号：505042908素材：チェーン:真鍮トップ:真鍮サイズFREE：全長45.5/アジャスター-/最短全長42FREE：縦2.5/横2.4アジャスターで調整可能※立体・3Dシリーズは、大変繊細な作りとなっておりますので、取り扱いには十分お気を付けください。※BOX・布袋が付属しております。※体質によってかゆみ・かぶれが生じる場合があります。※アレルギー体質の方や、メッキ加工の製品が肌に合わない方はご遠慮ください。尚、ご使用後の肌トラブルにつきましては責任を負いかねますので、お買い上げの前に良くお確かめください。※使用後は柔らかい布で汗や汚れをふき取り、直射日光やホコリを避け、湿度の低い所で保管してください。
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