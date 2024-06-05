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【ドアーズ DOORS】コットンリネンサカリバーボートネックプルオーバー
商品番号 L94341780012
商品名

【ドアーズ DOORS】コットンリネンサカリバーボートネックプルオーバー
ブランド名 アーバンリサーチドアーズ
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ドアーズDOORS】コットンリネンサカリバーボートネックプルオーバー色:YELKHK（イエローカーキ）着丈58cm、身幅59cm袖丈32.5cm*多少の誤差はご了承ください。素材:綿65%麻35%サイズ：M新品未使用です。自宅保管であることをご理解の上、ご検討よろしくお願いいたします。※値下げ交渉はご遠慮くださいm(__)m※11/6までの出品となります。
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