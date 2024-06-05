【ドアーズ DOORS】コットンリネンサカリバーボートネックプルオーバー

【ドアーズDOORS】コットンリネンサカリバーボートネックプルオーバー色:YELKHK（イエローカーキ）着丈58cm、身幅59cm袖丈32.5cm*多少の誤差はご了承ください。素材:綿65%麻35%サイズ：M新品未使用です。自宅保管であることをご理解の上、ご検討よろしくお願いいたします。※値下げ交渉はご遠慮くださいm(__)m※11/6までの出品となります。



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