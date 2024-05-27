定価7万円程度★綺麗★エトロ★トップス

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フォロー割引5％OFFキャンペーン中フォロー＋二点以上購入でいくつでも全品10%OFF購入前にコメント頂けたら金額訂正致します(^o^)定価7万円程度★綺麗★エトロ★トップスサイズ表記L素人採寸肩幅41身幅48着丈70多少使用感ありますが、大きなダメージなく綺麗です。その他保管時の薄汚れや小傷などあるかも知れません。クリーニングで綺麗になるかと思います。一度人の手に渡った事をご理解下さい。保管時のシワなど見受けられます。参考上代7万円程度参考着用回数即購入大丈夫ですが、他サイトにも出品しており売り切れ次第終了します。よろしくお願いいたします。※採寸は素人採寸になります。多少のズレはあるかもしれません。下記の商品取扱中です。フォクシー ルネ エムエスジーエム エンフォルド エムズグレイシー エポカ ポールスミス ポールカ ブルマリン バーバリー クレストブリッジ クロエ ドゥーズィーエムクラス ドゥロワー ドルチェ\u0026ガッバーナ ヒステリックグラマー ジルサンダー アレキサンダーマックイーン アレキサンダーワン ミナペルホネン バレンシアガ セリーヌ プラダ グッチ ケイトスペード マークジェイコブス ディースクエアード ヨーコチャン レッドヴァレンティノ トゥービーシック ルイヴィトン ロンハーマン シャネル ストーンアイランド シュプリーム マックスマーラ コムデギャルソン ジュンヤワタナベ ジバンシィ ミュウミュウ ブルネロクチネリ イッセイミヤケ プリーツプリーツ取り扱い種類コート ジャケット ダウンジャケットダウンベスト ブルゾン ジャンパーワンピース トレーナー スウェット ロンティー トップス チュニック スカートズボン デニム パンツ 毛皮 レザースーツ セットアップ スラックス パーカー トラックジャケット シャツカラー...オレンジ袖丈...半袖柄・デザイン...無地季節感...春,夏,秋