100% リネン　フレンチスリーブ　ブラウントップス　後ろボタン　ヴィンテージ

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毎日のコーデに取り入れやすいリネン100％ ノーカラー カーディガン ... 毎日のコーデに取り入れやすいリネン100％ ノーカラー カーディガン ...



【雑誌掲載】【洗える】リネンショートカーディガン/アンサンブル対応 【雑誌掲載】【洗える】リネンショートカーディガン/アンサンブル対応



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首元のパイピングがさりげなく可愛いブラウンリネン100%フレンチスリーブトップスです。総丈56m身幅50cm肩幅(襟ぐりから袖先まで)22.5cm*スペアボタン付き*室内で撮影すると黄味がかったカラーに写っている画像もありますが、実際にはブラウンが強いカラーです。平置きの画像の物が一番実物に近いカラーで最後に屋外で撮影した画像も添付しております。*リネン特有のネップのような突起が生地の所々にあります。画像ご確認ください。サイズ表記 なし\u003c採寸について\u003e寸法は全て平置きで採寸しています。着丈→サイド首元～裾、身幅→脇下～脇下、袖丈→サイド首元～袖口人間の手で1点1点メジャーで計測している為、多少の誤差が生じる可能性がございます。\u003cコンディションについて\u003e当店では古着に慣れていないお客様や、慣れていても本当なら直接見て買いたい方も安心してお買い物いただけるよう、ダメージなどはなるべく詳しく、分かりやすい画像で撮影しております。実際に手にした際は画像よりも目立たないことも多いです。サイズやダメージなど、ご不安がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さいませ。検索用 vintageビンテージヴィンテージ古着アメリカ古着60s70s80s