ナラカミーチェ　ねじり長袖シャツブラウス　ジャージー　ストレッチ　ストライプ

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✨─[News]────────────お得情報はプロフをご確認くださいその他、多数出品中です♡お得なおまとめ割（2点以上で20％）もございますので是非！#スイのレディース服一覧検索条件を絞るとより見やすくなります♪────────────────✨フロントにねじりのアクセントを添えた、イタリアンジャージーの長袖シャツ。下から3つボタンを開けた状態で、被りで着用するプルオーバータイプです。トレッチがすごく効いているので、タイトなシルエットですが、着心地はとてもいいです。Vネック開きがデコルテをすっきりと見せ、胸元の捻れが立体的なアクセントに。1枚着としてはもちろん、ジャケットのインにもおすすめです。ナラカミーチェ多数出品中です⭐︎他の商品はこちら↓#スイのナラカミーチェ一覧【ブランド】NARACAMICIEナラカミーチェ【商品名】ねじり長袖シャツジャージーストライプ【仕様】ストレッチ効いてます透け感なし【カラー】ネイビー系【サイズ】表記サイズⅠサイズ感S～Мサイズ相当実寸サイズ肩幅37cm身幅43cm着丈60cm袖丈58cmVネック深さ11cm※多少の誤差はご了承下さい【素材】コットン56%ナイロン22%ポリエステル19%ポリウレタン3%【状態】若干の使用感はございますが傷汚れは見られず良好なお品です。※商品の検品は慎重に行っておりますが、多少見落としがある場合がございますのでご了承ください。また、中古品であることをご理解頂いた上でご購入をよろしくお願いいたします。●カメラやモニターの性能、設定により商品の色が違って見える場合がございます。●コンパクトにまとめて発送致します。●お取り置きはしておりません。